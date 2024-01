Global Payments Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Zahlung einer Dividende ermöglicht es den Aktionären, einen Teil des Gewinns des Unternehmens zu erhalten. Die Dividendenrendite, die sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs ergibt, beträgt derzeit bei Global Payments 0,97 %. Dieser Wert liegt jedoch deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,63 % in der Kategorie "IT-Dienstleistungen", was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Global Payments mit einer Rendite von 30,1 % eine sehr gute Entwicklung auf. Dies liegt deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 20,22 % in der "IT-Dienstleistungen"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Global Payments beläuft sich auf 41,4, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen abbildet, resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 127,39 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (112,39 USD) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (117,4 USD) liegt. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Global Payments-Aktie.