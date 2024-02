Global Payments Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Global Payments liegt bei 28,49, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 39 für Global Payments, was als neutral angesehen wird und zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung für Global Payments in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Global Payments auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Global Payments-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 11 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 10,4 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In fundamentalen Aspekten wird Global Payments im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,07 im Vergleich zum Branchen-KGV von 60,31. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Empfehlung.