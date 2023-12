Global Payments Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Global Payments-Aktie wird in verschiedenen Analysen bewertet und erhält dabei unterschiedliche Einschätzungen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 0,97 Prozent 4,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 110,95 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 127,38 USD, was einem Unterschied von +14,81 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem jeweiligen letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Global Payments-Aktie ergibt sich ein Wert von 26,89 für den RSI7 und 27,12 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,07. Dieser Wert liegt insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" (52,61), weshalb die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält.