Global Payments Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Global Payments 13 Mal eine gute Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und 0 Mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus eine gute Bewertung. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Global Payments vor. Der aktuelle Kurs von 127,4 USD wird von den Analysten ebenfalls betrachtet. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 13,19 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 144,2 USD. Diese Entwicklung wird als gut eingestuft, was insgesamt zu einer guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Global Payments liegt in den letzten 7 Tagen bei 53, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt ebenfalls ein neutrales Rating (Wert: 31,75). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating für Global Payments.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Global Payments besonders positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen der Kommunikation auch "schlechte" Signale ergeben, was zu einer insgesamt guten Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf die Dividende hat Global Payments derzeit eine Rendite von 0,97 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.