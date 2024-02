Global Payments Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Global Payments liegt bei 27,18, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was als neutral angesehen wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Global Payments derzeit bei 115,77 USD, während der Aktienkurs bei 136 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +17,47 Prozent liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 128,37 USD liegt und damit einen Abstand von +5,94 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung haben von insgesamt 13 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten 11 Analysten die Aktie als "Gut" eingestuft, während 2 sie als "Neutral" betrachten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 10,48 Prozent steigen. Zusammenfassend erhält Global Payments somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,1 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt Global Payments jedoch deutlich unter dem Durchschnitt. In der Branche der IT-Dienstleistungen liegt die Aktie ebenfalls unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.