Global Payments Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Global Payments aktuell bei 127 USD liegt und damit +9,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +13,52 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Global Payments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 19,63 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,47 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Global Payments mit 19,41 Prozent über dem Durchschnitt von 10,69 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie führt. Allerdings wurden auch 1 Schlecht-Signal identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung aber mit "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 13 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Global Payments liegt bei 144,2 USD, was eine potenzielle Steigerung um 13,54 Prozent vom aktuellen Kursniveau bedeuten würde. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.