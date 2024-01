Global Payments Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Global Payments. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,98 Punkte, was darauf hinweist, dass Global Payments momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 34,66, was bedeutet, dass Global Payments weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Global Payments auf der Basis des RSI eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Global Payments wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert. An 12 Tagen dominierte die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Global Payments auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Global Payments in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,94 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien stiegen im Durchschnitt um 19,17 Prozent, während Global Payments eine Performance von 30,1 Prozent verzeichnete. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,53 Prozent, wobei Global Payments um 19,57 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Branchen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Analysten-Empfehlungen zeigt, dass insgesamt 11 Analysten eine Kaufempfehlung, 2 eine Halteempfehlung und keine eine Verkaufsempfehlung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Global Payments liegt bei 150,25 USD, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 12,74 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Gut" für Global Payments.