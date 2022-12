iM Global Partner verkündet strategische Beteiligung an Berkshire Asset Management

Paris (ots/PRNewswire) -iM Global Partner, ein führendes globales Vermögensverwaltungsnetzwerk (https://www.imgp.com/uploads/mediacenter/639b2f40b5c5f_PR_iMGP%20new%20Partner%20December%202022_%20DE_final.pdf), gab heute den Erwerb einer strategischen Minderheitsbeteiligung von 45% an Berkshire Asset Management ("Berkshire") bekannt, die damit der neunte Partner von iM Global Partner wird. Partner von iM Global Partner wird. Durch diese strategische Partnerschaft wird Berkshire Teil der umfangreichen globalen Vermögensverwaltungsfamilie und des Vertriebsnetzes von iM Global Partner.Berkshire mit Sitz in Wilkes-Barre, Pennsylvania, ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf dividendenorientierte US-Aktienportfolios im Rahmen seiner Vorzeigestrategie Dividend Growth spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1986* gegründet und ist im Besitz der Mitarbeiter. Das Team ist stolz auf seine anspruchsvolle Anlagephilosophie, bzw. seinen Investmentprozess und konzentriert sich darauf, mit einem vorausschauenden Bottom-up-Auswahlprozess,Unternehmen mit mehrjährigem Dividendenwachstum zu identifizieren, bevor sie vom breiten Markt erkannt werden.Berkshire verfolgt einen kundenorientierten Ansatz und bietet einen hochwertigen Kundenservice. Ende Oktober 2022 verwaltete Berkshire ein Vermögen von 3,96 Milliarden US-Dollar.Der geschäftsführende Gesellschafter und Chief Investment Officer von Berkshire, Kenneth J. Krogulski, sagte:"Wir freuen uns sehr darüber, Teil des exzellenten Asset- bzw. Wealth Manager-Netzwerkes von iM Global Partner zu sein. Die Partnerschaft mit iM Global Partners bietet eine reichhaltige Expertise für bestehende und künftige Kunden von Berkshire. Das Engagement von iM Global Partners ist Ausdruck für ein nachhaltiges Vertrauen in unser Team, unsere Prozesse und insbesondere in unsere Zukunft.Philippe Couvrecelle, CEO und Gründer von iM Global Partner, kommentiert"Wir freuen uns, das Team von Berkshire Asset Management als iM Global Partner begrüßen zu dürfen. Sie haben eine einzigartige Identität, wie viele unserer anderen Partner, und ihr konzentrierter, langfristig wertorientierter Ansatz passt perfekt zum Ethos der iM Global Partner. Unser Erfolg bei der Gewinnung neuer Partner ist sowohl auf unsere übereinstimmenden Denkweisen als auch auf unsere Unterstützung des Unternehmertums zurückzuführen. Diese Eigenschaften und unsere Minderheitsposition stellen sicher, dass jeder unserer Partner seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit behält, was uns in die Lage versetzt, unser gegenseitiges Wachstum zu fördern."Jeff Seeley, stellvertretender CEO - CEO iM Global Partner Fund Management, fügte hinzu:"Berkshire Asset Management genießt bei Kunden und Finanzberatern landesweit in den USA einen ausgezeichneten Ruf, und wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um ihre Strategien in Zukunft einzuführen. Ihr Fokus auf konservativen Kapitalzuwachs für Kunden bei gleichzeitigem Angebot eines sicheren und wachsenden Einkommensstroms bietet Anlegern die Möglichkeit, andere Teile ihrer Vermögensallokation zu diversifizieren - und zu ergänzen."Media contact: media@imgp.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1957526/iM_Global_Partner_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/im-global-partner-verkundet-strategische-beteiligung-an-berkshire-asset-management-301705415.htmlPressekontakt:Jackie Mills,j.mills@imgp.com,Mobile: +44 (0)77 68 52 76 25,Tel.: +44( 0)20 38 08 48 18Original-Content von: iM Global Partner, übermittelt durch news aktuell