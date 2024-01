Global Partner Acquisition II im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Partner Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Global Partner Acquisition Ii-Aktie zeigt eine Bewertung von 42,86, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, liegt er bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Global Partner Acquisition Ii-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Diskussionen und Beiträge über einen längeren Zeitraum ergibt eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global Partner Acquisition Ii-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt bei 10,74 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 11,02 USD eine ähnliche Tendenz und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über die Global Partner Acquisition Ii-Aktie diskutiert. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine überwiegende "Neutral"-Bewertung für die Global Partner Acquisition Ii-Aktie.