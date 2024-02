Global Partner Acquisition II Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Global Partner Acquisition II hat in den letzten Tagen einen Kurs von 11,19 USD erreicht, was einer Abweichung von +1,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,23 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfahren hat, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Größtenteils wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 35,99 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 43,57 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Global Partner Acquisition II also mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.