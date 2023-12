Global Partner Acquisition II Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Global Partner Acquisition Corp":

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Global Partner Acquisition II in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine neutralere Positionierung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein neutraler Status basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 10,69 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 11,04 USD liegt, was zu einer Abweichung von +3,27 Prozent führt. Auch der GD50 weist eine Abweichung von +0,64 Prozent auf, wodurch die Aktie im letzten Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.