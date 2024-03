Global Partner Acquisition II Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Global Partner Acquisition Corp":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Global Partner Acquisition Ii ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Global Partner Acquisition Ii-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,58 und ein Wert für den RSI25 von 40,53. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Global Partner Acquisition Ii. Es gab über sieben Tage hinweg keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Global Partner Acquisition Ii daher eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Global Partner Acquisition Ii-Aktie ein Durchschnitt von 10,9 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,36 USD (+4,22 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Global Partner Acquisition Ii-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Aktie von Global Partner Acquisition Ii wurde auch hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Global Partner Acquisition Ii weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insofern geben wir der Aktie von Global Partner Acquisition Ii bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".