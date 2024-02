Global Net Lease Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Global Net Lease Inc als Neutral-Titel eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 50,91, was eine "Neutral"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 73,39 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Global Net Lease Inc auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Global Net Lease Inc mit einem Kurs von 8,16 USD inzwischen -10,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,14 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Analystenmeinungen der letzten 12 Monate ergeben insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Für den letzten Monat gibt es 1 Gut-Einstufung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Schlecht-Einstufungen, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Global Net Lease Inc liegt bei 12 USD, was einer Entwicklung von 47,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.