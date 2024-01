Global Net Lease Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Net Lease":

Die Analysten bewerten die Aktie der Global Net Lease Inc auf langfristiger Basis als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen folgendermaßen: 0 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von 30,92 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 9,93 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger kann auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Global Net Lease Inc untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Global Net Lease Inc diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 22,58 Punkten, was bedeutet, dass die Global Net Lease Inc-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Global Net Lease Inc derzeit bei 10,22 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 9,93 USD, was einem Abstand von -2,84 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 8,84 USD, was einer Differenz von +12,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.