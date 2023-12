Global Net Lease Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Net Lease":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI von Global Net Lease Inc liegt bei 55,38, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 37, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Global Net Lease Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Global Net Lease Inc-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 13 USD, was ein Aufwärtspotential von 41 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,22 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Global Net Lease Inc auf 10,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,22 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 8,56 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse vergeben.