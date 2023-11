Global Net Lease Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Global Net Lease":

Der Global Net Lease Inc-Kurs wird am 31.10.2023, 06:59 Uhr mit 7.75 USD festgestellt.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Global Net Lease Inc entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Global Net Lease Inc auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Global Net Lease Inc in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Global Net Lease Inc hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Global Net Lease Inc. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 69,05 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Global Net Lease Inc momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Global Net Lease Inc hier überkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Sell" eingestuft. Global Net Lease Inc wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Global Net Lease Inc-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Sell"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global Net Lease Inc vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 13 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (7,75 USD) ausgehend um 67,74 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Global Net Lease Inc von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.