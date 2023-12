Global Net Lease Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Net Lease":

Die Analystenbewertung für Global Net Lease Inc in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Unternehmen einmal das Rating "Schlecht" erhalten hat. Langfristig betrachtet wird der Titel somit von institutioneller Seite aus als "Schlecht" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Global Net Lease Inc. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs der Aktie, der bei 9,17 USD liegt. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 41,77 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 13 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Global Net Lease Inc zeigt eine Ausprägung von 53,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Global Net Lease Inc eingestellt waren, mit fünf positiven und drei negativen Tagen sowie sechs tagen ohne eindeutige Richtung. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Global Net Lease Inc daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Global Net Lease Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,38 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,17 USD, was einem Unterschied von -11,66 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 8,57 USD, daher ist der letzte Schlusskurs darüber (+7 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Global Net Lease Inc in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.