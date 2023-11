Global Net Lease Aktie: Es geht auch anders!

Der Kurs der Aktie Global Net Lease Inc steht am 28.11.2023, 09:25 Uhr bei 8.68 USD.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Global Net Lease Inc entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Global Net Lease Inc-Aktie ein Durchschnitt von 10,76 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,67 USD (-19,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 8,69 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,23 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Global Net Lease Inc ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Global Net Lease Inc erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Global Net Lease Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Sell"-Rating für die Global Net Lease Inc-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Global Net Lease Inc vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 13 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 49,94 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (8,67 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Global Net Lease Inc somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Global Net Lease Inc im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Global Net Lease Inc. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

