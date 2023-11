Global Medical Reit Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Global Medical REIT Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 18,42 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Gut". Der 25-Tage-RSI liegt bei 25,95, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Global Medical REIT Inc-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 12 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,36 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (9,97 USD) bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global Medical REIT Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,97 USD liegt, was einer Abweichung von +6,97 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (9,1 USD) zeigt eine Abweichung von +9,56 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Global Medical REIT Inc-Aktie also auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.