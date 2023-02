Global Media Group ist erfreut über GWMs New-Energy-Produkte in Australien

Baoding, China (ots/PRNewswire) -GWM, einer der größten Automobilhersteller in China, hat vor Kurzem seine New-Energy-Produkte im Rahmen seines Global Media Test Drive Events in Australien vorgestellt. Auf der Event-Konferenz stellte der Geschäftsführer von GWM Australien den Medien systematisch die Entschlossenheit von GWM vor, den Markt neuer Energien zu entwickeln, sowie den strategischen Plan ONE GWM im Ausland für NEV-Produkte, einschließlich des Aufbaus eines globalen FuE-Layouts auf der Grundlage des Forest Ecosystem.Da die Testfahrt im AARC, dem renommierten professionellen Testgelände in Melbourne, stattfand, das fast alle Fahrszenarien in Australien abdeckt, wurden gründliche Tests in Bezug auf Betriebsleistung, Haltbarkeit, Geräuschentwicklung, Bremsen, Traktionskontrollsysteme usw. durchgeführt.Der HAVAL H6 HEV wurde erstmals in Australien eingeführt. Dank seiner steigenden Verkaufszahlen steht die Marke bei vielen australischen Verbrauchern als Hybridmodell auf der Einkaufsliste. Die Medien waren sich bei der Testfahrt einig, dass die Hybridtechnologie des Modells als etablierte Technologie eine starke Stütze sein wird, um GWM zu einer Mainstream-Marke in Australien zu machen.Die ORA-Baureihe von GWM gab auf der Veranstaltung ihr Debüt in Australien. Das hochmoderne, trendige Design und die umfassenden Produktmöglichkeiten der Marke haben dazu beigetragen, dass der GWM ORA bei der Testfahrt das einstimmige Lob und die Anerkennung der Medien erhielt. Als die beiden vollelektrischen Modelle auf den Markt kamen, fotografierten die Medien sie ständig. Sie waren zunächst beeindruckt vom stromlinienförmigen Design, der Beschleunigung und der Laufruhe, die reine Elektrofahrzeuge auszeichnen. Die Medien waren überzeugt, dass die GWM ORA Baureihe einen enormen Einfluss auf den australischen Markt für neue Energien haben würde.Im Offroad-Paradies Australien erfreut sich der GWM TANK300 nach wie vor großer Beliebtheit. Die Medien waren gespannt, wie intelligent, luxuriös und geländegängig der GWM TANK300 sein würde. Der GWM TANK300 erfüllte ihre Erwartungen, war bei Neigungsszenarien und Furten sehr erfolgreich und wurde seinem Ruf als „Luxus-Geländewagen" vollauf gerecht.Im Anschluss an die Veranstaltung waren die anwesenden internationalen Medien voller Lob für die Aktivität. Sie erklärten, dass diese intensive Testfahrt der teilweise oder vollständig mit Strom betriebenen Elektrofahrzeuge von GWM es ihnen ermöglicht habe, die führenden Technologien von GWM in den Bereichen Hybrid und reine Elektrik zu erleben und die Stärke und Selbstsicherheit von GWM im australischen Markt zu spüren. Anschließend organisierte GWM eine Konferenz mit mehr als 100 Händlern in Australien, um deren Vertrauen zu stärken.Aktuell hat GWM weltweit eine Vielzahl von Produkten entwickelt, die mit neuen Energien betrieben werden. New-Energy-Modelle wie die GWM TANK-Serie und die GWM ORA-Serie werden 2023 in Australien auf den Markt kommen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1999991/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-media-group-ist-erfreut-uber-gwms-new-energy-produkte-in-australien-301744069.htmlPressekontakt:Pupu Li,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell