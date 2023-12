Global Mastermind Holdings Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Global Mastermind-RSI liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 80, was für 25 Tage eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Global Mastermind in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Global Mastermind wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Global Mastermind im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Global Mastermind-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,046 HKD (-23,33 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,05 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Global Mastermind für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

