Global Mastermind Holdings Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Global Mastermind wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum identifizierbare Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt das Ergebnis "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Global Mastermind diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Global Mastermind liegt bei 41,18, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Global Mastermind-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,052 HKD) liegt deutlich darunter (-13,33 Prozent), wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,05 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Global Mastermind-Aktie in der technischen Analyse daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.