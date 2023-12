Global Li ion Graphite Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Global Li-ion Graphite basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,025 CAD) um -37,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". In den vergangenen 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,02 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Global Li-ion Graphite derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,83 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Li-ion Graphite liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für die Global Li-ion Graphite bewegt sich ebenfalls bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Global Li-ion Graphite erfährt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Global Li-ion Graphite bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.