Global Li ion Graphite Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Global Li-ion Graphite-Aktie war in den letzten zwei Wochen neutral, so die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Global Li-ion Graphite als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 42,86, was auch hier auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Global Li-ion Graphite mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zum Aktiensektor "Materialien" hat die Global Li-ion Graphite-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 38,6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,4 Prozent, und Global Li-ion Graphite liegt aktuell 38,6 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.