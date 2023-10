Global Li ion Graphite Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Global Li-ion Graphite erhält "Schlecht"-Bewertung für RSI und Charttechnik, aber "Gut"-Bewertung für Stimmung.

Eine technische Analyse zeigt, dass die Global Li-ion Graphite-Aktie überkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage bei 100 Punkten, was auf eine überkauft-Bewertung hinweist. Basierend auf diesem Indikator erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Anhand von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen lässt sich jedoch feststellen, dass die Stimmung rund um Global Li-ion Graphite überwiegend positiv ist. Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen besprochen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Global Li-ion Graphite-Aktie eine Underperformance von -27,28 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -27,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Global Li-ion Graphite-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,04 CAD lag. Der letzte Schlusskurs betrug jedoch 0,02 CAD, was einen Unterschied von -50 Prozent ausmacht. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,03 CAD über dem letzten Schlusskurs, was auf eine weitere Unterperformance von -33,33 Prozent hinweist. Insgesamt erhält Global Li-ion Graphite in der einfachen Charttechnik ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.