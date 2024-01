Global Li ion Graphite Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Global Li-ion Graphite-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,04 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von -25 Prozent zum GD200 aufweist und daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass Global Li-ion Graphite über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hindeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Global Li-ion Graphite in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Global Li-ion Graphite-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 38,6 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von -11,4 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

