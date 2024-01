Global Invacom Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Global Invacom verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,55 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -12,9 Prozent, was einer Underperformance von -1,65 Prozent für Global Invacom entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -13,26 Prozent im letzten Jahr, wobei Global Invacom 1,29 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Global Invacom in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Global Invacom auf 0,09 SGD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,061 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -32,22 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 0,05 SGD, was einer positiven Abweichung von +22 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Global Invacom in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Global Invacom, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Global Invacom-Aktie hat einen Wert von 13, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis (32,65) weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Global Invacom.