Global Internet of People Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index: Ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung zueinander. Wir betrachten den RSI auf Basis von 7 und 25 Tagen für Sunrise New Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 33,96 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Sunrise New Energy derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es mit dem 25-Tage-RSI aus? Genauso wie beim RSI7 ist Sunrise New Energy auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 48,81). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Sunrise New Energy für diesen Aspekt unserer Analyse als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist Sunrise New Energy derzeit als "Schlecht" einzustufen. Denn der GD200 des Wertes liegt bei 2,04 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,2 USD) um -41,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 1,33 USD. Dies entspricht einer Abweichung des Aktienkurses um -9,77 Prozent. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich hieraus das Rating "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Sunrise New Energy auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionsintensität zeigt dabei eine starke Aktivität, was unserer Meinung nach zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sunrise New Energy weist laut unserer Messung eine positive Veränderung auf. Dies entspricht einer Bewertung als "Gut". Daher vergeben wir der Aktie von Sunrise New Energy in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Anleger: Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sunrise New Energy. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, bei denen keine negative Diskussion verzeichnet wurde. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Sunrise New Energy daher eine Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält Sunrise New Energy von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein Rating als "Gut".