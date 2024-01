Global Internet of People Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Sunrise New Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,95 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,071 USD, was einer Abweichung von -45,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,2 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -10,75 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sunrise New Energy-Aktie aktuell als überkauft eingestuft wird, mit einem 7-Tage-RSI von 79,87 Punkten. Für den 25-Tage-RSI wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien und anderen Kommentaren ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine positive Bewertung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild erhält die Aktie von Sunrise New Energy die Note "Schlecht".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, die Anleger-Stimmung und das langfristige Stimmungsbild eine gemischte Bewertung der Sunrise New Energy-Aktie, wobei die langfristige Stimmung als am schlechtesten bewertet wird.