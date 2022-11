Tokyo (ots/PRNewswire) -Das Exekutivkomitee der Global Innovation Challenge (im Folgenden „GIC-Exekutivkomitee") mit Sitz in Tokio freut sich, bekannt zu geben, dass der „Global Innovation Challenge 2023 Living Assistance Robot Contest" (im Folgenden "GIC-Wettbewerb") im nächsten Jahr im „GIC Tsukuba Innovation Center" in Tsukuba City, Präfektur Ibaraki, Japan, stattfinden wird und mit einem Gesamtpreisgeld von 1.000.000 USD dotiert ist.Logo:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106211/202211019056/_prw_PI2fl_rDD8D0fK.jpgBild:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106211/202211019056/_prw_PI1fl_EGqhrMv2.pngOffizielle Website:https://global-innovation-challenge.com/en/Der Wettbewerb wird von Mai bis Juni 2023 stattfinden und Forscher und Entwickler aus der ganzen Welt unterstützen. Ziel ist es, innovative Hilfsmittel zu entwickeln, die es Menschen, die an den Folgen von Behinderungen wie z. B. Lähmungen leiden und einen Rollstuhl verwenden, ermöglichen, „unabhängig" (*) zu gehen, ohne die Hilfe einer Betreuungsperson in Anspruch nehmen zu müssen, und ihre Restfunktionen zu nutzen.(*) Für die Zwecke dieses Wettbewerbs ist selbständiges Gehen definiert als die Fähigkeit einer Person mit einer Behinderung wie z. B. einer Lähmung, ohne fremde Hilfe oder ohne Benutzung eines Rollstuhls zu gehen.Beiträge werden bis zum 31. März 2023, also noch vor dem Wettbewerb, angenommen. Der Organisator freut sich auf viele Bewerbungen von Betroffenen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Richtlinien für die Bewerbung auf der offiziellen Website. https://global-innovation-challenge.com/en/event_and_project/2023/GIC2023.htmlHintergrund des Wettbewerbs:Die Zahl der Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Unfällen in ihrem täglichen Leben Hilfe benötigen, steigt weltweit. Während sowohl die Pflegekräfte als auch die Hilfeempfänger einer Reihe von psychischen, physischen und finanziellen Belastungen ausgesetzt sind, ist die Entwicklung von Robotern für den Sozialbereich ein Bereich, in den nur schwer investiert werden kann, weil der Markt nicht groß genug ist.Der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und die Förderung der Barrierefreiheit haben es Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglicht, ihr tägliches Leben allein zu bestreiten, wenn sie einen Rollstuhl haben. Dennoch sind sie in ihren Aktivitäten außerhalb einer gut ausgebauten Umgebung eingeschränkt. Der Veranstalter ist überzeugt, dass ein Gehhilfe-Roboter, der sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden kann, ohne sich um die Barrierefreiheit zu kümmern, Menschen mit Behinderungen eine verbesserte Lebensqualität ermöglichen würde.Der GIC-Wettbewerb hat das Ziel, Menschen mit Behinderungen, wie z. B. Lähmungen der unteren Gliedmaßen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, mit der Entwicklung innovativer Hilfsmittel dabei zu unterstützen, ohne menschliche Hilfe „selbständig" zu gehen und dabei ihre verbleibenden Funktionen zu nutzen.Der Vorsitzende des GIC-Exekutivkomitees, Tatsufumi Kamimura, kommentierte: „Der Wettbewerb findet bereits zum zweiten Mal statt. Im Jahr 2021 musste der Wettbewerb wegen der COVID-19-Pandemie online abgehalten werden, aber der nächste Wettbewerb im Frühjahr 2023 wird im GIC Tsukuba Innovation Center stattfinden, der Wettbewerbsbereich wird einem gewöhnlichen Haus entsprechen. Die Mitglieder des Komitees sind auch dieses Mal sehr gespannt darauf, welche neuen Technologien entwickelt werden. Wir freuen uns auf zahlreiche Beiträge aus vielen Ländern."Überblick über den Global Innovation Challenge 2023 Living Assistance Robot Contest- Austragungsort: GIC Tsukuba Innovation Center (877 Naka-Sugama, Tsukuba City, Präfektur Ibaraki, 300–4242 Japan)- Veranstalter: Global Innovation Challenge Exekutivkomitee *Das Management wird von Experten aus den Bereichen medizinische Versorgung, Behindertensport, Robotik usw. beraten.- Besonderer Sponsor: TKF Inc.- Sponsor: JTB Corp.- Kooperator: Tsukuba City- Unterstützende Unternehmen: Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd., MUFG Bank, Ltd., SMBC Nikko Securities Inc.- Gesamtpreisgeld: 1.000.000 USD- Teilnahmegebühr: KostenlosWeitere Einzelheiten zum Wettbewerb finden Sie unter:https://kyodonewsprwire.jp/attach/202211019056-O1-TEp97bO5.pdfView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-innovation-challenge-2023-ladt-zur-teilnahme-am-living-assistance-robot-contest-ein-der-menschen-mit-behinderungen-helfen-soll-selbstandig-zu-gehen-301675466.htmlPressekontakt:Isao Maruyama,Public Relations,Global Innovation Challenge Executive Committee,Tel.: +81-90-3800-9552,E-Mail: media@innovation-challenge.jpOriginal-Content von: Global Innovation Challenge Executive Committee, übermittelt durch news aktuell