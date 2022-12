Der Global IP Exchange Europe kommt im März 2023 nach Berlin

Berlin (ots/PRNewswire) -Angesichts der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheiten, der Einführung des einheitlichen Patentgerichts am 1. April, der sich ständig ändernden internationalen Vorschriften sowie neuer Technologien ist zu erwarten, dass sich die Prioritäten bei den Patent- und Markenaktivitäten im Jahr 2023 deutlich verändern werden.Deshalb war es noch nie so wichtig wie heute, Europas führende Köpfe für geistiges Eigentum (IP) und Markenschutz (Brand Protection) zusammenzubringen, um innovative Ideen und neue Trends in diesem Bereich zu diskutieren und neue Lösungen für ihre Herausforderungen zu finden.Der Global IP Europe Exchange am 13. und 14. März 2023 in Berlin wird die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen von Phänomenen wie dem Metaverse, NFTs und künstlicher Intelligenz in informativen und interaktiven Sitzungen erkunden.Besuchen Sie dieses eigens für Führungskräfte ausgerichtete Treffen, um sicherzustellen, dass Ihre Patent- und Markenverwaltung und -behandlung sowohl gründlich als auch anpassungsfähig ist. Verlassen Sie die Veranstaltung mit umsetzbaren Erkenntnissen, inspirierenden Gedanken und spannenden neuen Ideen für die Zukunft Ihrer Abteilung.„Der Global IP Exchange ist eine hervorragende Gelegenheit, um Erfahrungen und Bedenken sowie rechtliche Entwicklungen und Perspektiven im Bereich des geistigen Eigentums auszutauschen und zu reflektieren. Da nicht nur verschiedene erfahrene IP-Experten, sondern auch Berater und Dienstleister teilnehmen, ist diese Veranstaltung eine echte Quelle für globales IP- und Geschäftswissen mit der Möglichkeit, mit IP-Kollegen aus Unternehmen, Anwaltskanzleien und Anbietern in Kontakt zu treten", so der Senior IP Director von NXP Semiconductors.Zu den Unternehmen, die an dieser Veranstaltungen teilgenommen haben, gehören Google, Yahoo, Coca-Cola, Uber, Mastercard, Audi, Microsoft, Phillips, Ericsson, Siemens Energy, Nokia, LEGO Group, Manchester United Football Club, New Balance und Novartis.Zu den Höhepunkten der Agenda für 2023 gehört eine Podiumsdiskussion zum Thema „Erforschung der Gefahr von Rechtsverletzungen unter den undefinierten Gesetzen des Metaverse" mit Beatrice Grifoni, IP and Design Communication Legal Director, Valentino, und Ed Barker, Head of IP and Legal Governance, Manchester United Football Club. Eine weitere wichtige Veranstaltung ist der interaktive Think-Tank zum Thema „Registrierungs- und Schutzstrategien für Domain-Namen zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen" mit Dr. Thomas Richter, Head of IP/Trademarks, Bauer Media Group.Wenn Sie an dieser erstklassigen IP-Veranstaltung mit einigen der führenden IP-Experten in Europa teilnehmen möchten, kontaktieren Sie IQPC Exchange unter info@exchangeevents.co.uk oder +44 (0)740 709 9555 und besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/der-global-ip-exchange-europe-kommt-im-marz-2023-nach-berlin-301692452.htmlOriginal-Content von: Global IP Europe, übermittelt durch news aktuell