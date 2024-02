Global Helium Aktie: Aufgepasst!

Das Stimmungs- und Buzz-Sentiment ist ein wichtiger Maßstab, um die allgemeine Stimmung rund um Aktien zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. In Bezug auf Global Helium haben wir die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung analysiert und festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt. Daher bewerten wir das langfristige Stimmungsbild als "Neutral".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Global Helium-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergab, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,12 CAD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -36,84 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,14 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,29 Prozent darunter und führt zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht". Insgesamt wird die Global Helium-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Global Helium ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Global Helium liegt aktuell bei 83,33 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,87, was bedeutet, dass Global Helium hier weder überkauft noch -verkauft ist, und führt zu einer Bewertung als "Neutral".

Zusammenfassend erhält das Global Helium-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.