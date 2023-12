Global Fashion Group Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Global Fashion als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Global Fashion-Aktie beträgt 88,4, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 55,85, was für diesen Zeitraum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Global Fashion in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Global Fashion wurde langfristig eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Für das langfristige Stimmungsbild ergibt sich somit insgesamt ein Gesamtergebnis von "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Global Fashion-Aktie beträgt aktuell 0,52 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,21 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -59,62 Prozent im Vergleich führt. Auf dieser Basis erhält Global Fashion somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,24 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,21 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,5 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Global Fashion basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.