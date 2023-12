Global Fashion Group Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Global Fashion als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,41 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Global Fashion keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Global Fashion-Aktie mit einem Kurs von 0,217 EUR inzwischen -13,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und sogar -59,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" und auch für die langfristige Sicht wird eine "Schlecht"-Einstufung gegeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Global Fashion insgesamt neutral bis schlecht bewertet wird, wobei die Anleger-Stimmung positiver ausfällt.