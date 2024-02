Global Energy Metals Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Global Energy Metals können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten ergibt sich daraus ein interessantes Bild der langfristigen Stimmung. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral" entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Global Energy Metals eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Global Energy Metals eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Global Energy Metals daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Global Energy Metals als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Global Energy Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Global Energy Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,06 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,04 CAD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral" auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses.