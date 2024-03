Global-E Online Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Global-e Online-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 42. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,43, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Global-e Online-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Global-e Online-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,77 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 34,58 USD weicht somit um -8,45 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (37,41 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating für die Global-e Online-Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Global-e Online insgesamt 5 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 45,2 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 30,71 Prozent bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten führt. Insgesamt erhält Global-e Online somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.