Global Digital Creations im Check!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Wenn ein Titel überkauft ist, könnte dies kurzfristig zu Kursrücksetzern führen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne zeigen könnten. Um dies zu analysieren, betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Global Digital Creations. Der RSI7 für Global Digital Creations liegt derzeit bei 9,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI verliehen. Im Gegensatz dazu schwankt der RSI25 weniger stark und zeigt an, dass Global Digital Creations weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Global Digital Creations daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Global Digital Creations derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,079 HKD) um -1,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 0,08 HKD, was einer Abweichung von -1,25 Prozent entspricht und somit zu einer weiteren "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger bei Global Digital Creations in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Analyse der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Untersuchung der Beitragsanzahl und der Stimmungsänderung zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von Global Digital Creations daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

