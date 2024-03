Global Digital Creations Aktie: Füße still halten!

Die Global Digital Creations-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,08 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag mit 0,063 HKD um -21,25 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was der Aktie ein weiteres "Schlecht"-Rating einbringt. Somit erhält die Global Digital Creations-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Global Digital Creations in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Global Digital Creations-Aktie bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse von Global Digital Creations auf sozialen Plattformen ergab neutralen Kommentare und Themen in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Global Digital Creations-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.