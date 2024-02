Global Develpmts Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Global Developments -Canada-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,1) verglichen, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Global Developments -Canada-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,03 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,017 USD liegt, was einer Abweichung von -43,33 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 USD, was einer Abweichung von +70 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Global Developments -Canada eine negative Veränderung festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Global Developments -Canada ist insgesamt besonders negativ, da in den Diskussionen in den sozialen Medien insbesondere negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt führt dies zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.