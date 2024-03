Global Data Centre Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse der Global Data Centre-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,88 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,15 AUD, was einem Unterschied von +14,36 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,02 AUD liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,44 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Global Data Centre-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Global Data Centre als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 48,15 und der RSI25 bei 41,48, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Global Data Centre in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Global Data Centre in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Daher erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Gut".