Global Data Centre Aktie: Füße still halten!

Die Anleger-Stimmung bei Global Data Centre ist laut den Diskussionen in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation liefert interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Data Centre-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +14 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Global Data Centre somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.