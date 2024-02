Global Data Centre Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Global Data Centre im Fokus der Diskussionen, wobei mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Global Data Centre, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Global Data Centre-Aktie ein Durchschnitt von 1,83 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,98 AUD, was einem Unterschied von +8,2 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,99 AUD, und daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Global Data Centre für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz ist die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein wichtiger Maßstab. Die Aktie von Global Data Centre zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Global Data Centre weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Global Data Centre zeigt einen Wert von 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 51,92 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie von Global Data Centre.