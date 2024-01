Global Cord Blood Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Global Cord Blood wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Global Cord Blood-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Global Cord Blood eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Analyse.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Global Cord Blood mit einer Rendite von -51,68 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 65 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von 14,76 Prozent liegt Global Cord Blood mit 66,44 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2 liegt, was bedeutet, dass die Börse 2,1 Euro für jeden Euro Gewinn von Global Cord Blood zahlt. Dies ist 98 Prozent weniger als der branchenübliche Wert von 97, und daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich negative Meinungen zu Global Cord Blood veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.