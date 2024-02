Global Cord Blood Aktie: Ist das noch normal?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Global Cord Blood zeigt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Aktie von Global Cord Blood als neutral ein, basierend auf Werten von 22,73 für RSI7 und 38,68 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der RSI-Ebene.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Global Cord Blood in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -54,55 Prozent gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Global Cord Blood bei 1,85 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +25 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 1,48 USD entspricht. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Signal auf Basis der technischen Analyse.