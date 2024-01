Global Cord Blood Aktie: Gut oder schlecht?

Die Global Cord Blood-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,68 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 1,25 USD, was einem Unterschied von -25,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,27 USD, was nur einem geringen Unterschied von -1,57 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält Global Cord Blood eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Global Cord Blood mit 2,1 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 100,21. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Global Cord Blood-Aktie liegt bei 33, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,48 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Demzufolge wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt die technische und fundamentale Analyse der Global Cord Blood-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die charttechnische Bewertung schlecht und neutral ausfällt, die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft wird, und die fundamentale Analyse eine gute Bewertung liefert.