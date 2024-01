Global Cord Blood Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Wert von Global Cord Blood wurde in den letzten Monaten hinsichtlich seiner Kommunikation im Netz neutral bewertet. Die Diskussionsintensität zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu der Einschätzung "Neutral" führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass der längerfristige Durchschnitt der Global Cord Blood-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,74 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,22 USD lag, was einer Abweichung von 29,89 Prozent entspricht. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt lag bei 1,26 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,22 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Global Cord Blood auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" erzielte die Global Cord Blood-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -51,68 Prozent, was 68,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -1,8 Prozent, wobei Global Cord Blood aktuell 49,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Global Cord Blood liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 99,34) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Global Cord Blood daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.