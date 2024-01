Global Compliance Applications Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Die Global Compliance Applications-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,01 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,025 CAD weicht um +150 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Global Compliance Applications-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,33, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Für den RSI25 beträgt der Wert 36,36, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde die Global Compliance Applications-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Allerdings waren die Themen in den vergangenen Tagen eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes und des Buzz-Faktors ergibt sich eine gemischte Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität deutet auf eine starke Aktivität hin und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Global Compliance Applications bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.