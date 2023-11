Global Clean Energy Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Global Clean Energy-Aktie hat bei der technischen Analyse eine Abweichung von -28,71 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weicht hingegen nur um -0,2 Prozent vom aktuellen Kurs ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Stimmungsbild rund um die Global Clean Energy-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass über Global Clean Energy in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen von Interesse. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für Global Clean Energy beträgt 74,28, was eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Der RSI25 liegt bei 44,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.