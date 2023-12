Global Clean Energy Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Global Clean Energy":

Die Anleger-Stimmung für die Global Clean Energy-Aktie wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Global Clean Energy bei 0,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0945 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +35 Prozent vom GD200 und wird als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,09 USD, was zu einer neutralen Bewertung von +5 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Clean Energy-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 77 für die letzten 7 Tage. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen, dass die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und technische Analyse der Global Clean Energy-Aktie zu einer neutralen bis positiven Bewertung führen.