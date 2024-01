Global Cannabis Appl. Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss darüber, ob die Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Für die Global Compliance Applications-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis von 36,36 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch unterverkauft ist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Global Compliance Applications-Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Global Compliance Applications, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Marktteilnehmer führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Diskussionen im Durchschnitt verliefen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um 150 Prozent abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Global Compliance Applications-Aktie.